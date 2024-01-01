Ремонт подвала Пермского музыкального колледжа оценили в 9,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Минзакупок Прикамья объявило аукцион по поиску подрядчика на ремонт подвала в объекте культурного наследия регионального значения — памятнике «Училище Екатерино-Петровское с оградой», расположенном по адресу: Пермь, ул. Екатерининская, 71. Сейчас это здание занимает ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж».

Исполнителя должны определить 29 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 млн 754 тыс. руб.

Подрядчик должен с 1 октября 2024 года по 15 января 2025 года получить разрешение на проведение ремонта в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края и выполнить полный объём работ с заменой покрытия полов, ремонтом отделки стен, откосов, потолков, сменой перегородок, систем электрооборудования и электроосвещения.

Согласно исторической справке, двухэтажное каменное здание Екатерино-Петровского городского училища было построено в 1903 году на средства одного из купцов Базановых. Иван Базанов завещал свой капитал родственникам с условием передать Перми деньги на благотворительные цели. Его внучатый племянник Николай, первый директор Волжско-Камского коммерческого банка, в 1888 году передал городской казне 100 тыс. руб. Проект разработал архитектор Василий Попатенко. За годы существования в здании размещались различные учреждения, а с 1961 года в нём начало работать Пермское музыкальное училище, ставшее позже колледжем.

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