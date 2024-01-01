В Пермском крае клещи покусали более 26 тысяч жителей Среди пострадавших 4396 детей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовала результаты мониторинга эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей, по состоянию на 15 августа.

Как отмечают в ведомстве, с начала сезона в медлаборатории Прикамья с жалобами на присасывание клещей обратилось 26 058 человек, в том числе 4396 детей.

Больше всего обращений зафиксировано от жителей Добрянского городского округа, Ильинского и Карагайского муниципальных округов, Пермского муниципального района, а также Очёрского городского округа и Кочёвского муниципального округа.

По результатам лабораторных исследований в 46,9% случаях клещи были инфицированы боррелиозом (болезнь Лайма), в 3,6% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,7% клещевым энцефалитом, а в 1,1 % гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

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