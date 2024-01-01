В Пермский край из Киева прилетел сапсан Его обнаружили в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: Марина Перезолова

В Прикамье, в Березниках поймали сапсана, который охотился в кустах на кошку. Как выяснилось, редкая птица прилетела в наш регион из Киева. О находке рассказала руководитель благотворительной организации помощи диким животным пермячка Марина Перезолова на своей странице в соцсетях.

«У нас новенький — сокол сапсан с орнитологическим кольцом Украина, г. Киев. Каким макаром он попал в Березники, одному богу известно», — написала она.

Женщина пояснила, что эта особь — самка, и на фото птица выглядит меньше, чем в действительности.

«У сапсана бельмо на глазу, что усложняет добычу еды, и птица плохо летает, хотя визуально целая. Перо не в очень хорошем состоянии», - добавила Марина Перезолова.

Она уже обратилась в Росприроднадзор Пермского края. Также женщина отправила уведомление в Центр кольцевания. Впереди птицу ждёт обследование, лечение и заключение специалистов о возможности выпуска на волю.

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