Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми впервые прошла образовательная программа Президентского фонда культурных инициатив Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Президентский фонд культурных инициатив в последние несколько лет стал одним из основных инструментов для реализации интересных творческих проектов в России благодаря их грантовой поддержке на конкурсной основе. Культурные институции Перми и Пермского края активно пользуются этими грантами: так, именно поддержка Президентского фонда дала возможность осуществить в рамках Дягилевского фестиваля постановку «Персефоны» (18+) Стравинского в 2023 году. Дягилевский фонд получил тогда рекордную сумму грантовой поддержки — 29 729 465 руб.

Реализация больших, красивых, необычных творческих проектов благодаря грантам Президентского фонда уже стала в Прикамье традицией. Ежегодно такие гранты получает не менее десяти проектных команд. Буквально на днях во Всеволодо-Вильве завершился фестиваль керамики и креативных индустрий «Terra Cotta. Сотворение мира», возрождение которого стало возможно благодаря президентскому гранту.

Министерство культуры Пермского края поддерживает команды, заявляющиеся на президентский грантовый конкурс: вовремя информирует, помогает правильно оформить заявку на участие. Недавно министерством была организована специальная образовательная программа для институций, которые хотят благодаря грантовому конкурсу получить государственную поддержки культурных проектов.

«Грантовая школа» проходила в Музее современного искусства PERMM 6 и 7 августа. Участники события — 120 представителей краевых, муниципальных и частных учреждений культуры Пермского края — смогли углубиться в теорию проектной работы и разработки творческих концепций и закрепить новые навыки в деловой игре.

Министерство культуры Пермского края

В первый день участники прослушали серию лекций о грантовом конкурсе фонда, проектной логике, разработке творческой концепции проекта, особенностях планирования бюджета, формированию команды и других нюансах разработки проекта. Во второй день прошла деловая игра, посвящённая разработке проектов. Участники попробовали создать с нуля собственные проекты и получили обратную связь от представителей Президентского фонда культурных инициатив — подробный разбор своих кейсов.

Марина Илюхина, директор АНО «Агентство новых технологий»:

— Это возможность увеличить для себя и финансирование, конечно же, и вызовы; потому что когда мы сами с собой, когда мы крутимся только в рамках своего края, – это один результат. А здесь есть возможность выйти на межрегиональный и на федеральный уровень. У нас именно такие амбиции.

Министерство культуры Пермского края

Работа образовательной площадки была приурочена к началу первого грантового конкурса творческих проектов 2025 года (конкурсы проходят дважды в год). Приём заявок будет идти до 10 сентября, и творческим командам Пермского края надо успеть воспользоваться этой возможностью.

Вера Рябкова, заместитель министра культуры Пермского края:

— Уверена, что тот опыт, который участники образовательной программы получили в ходе её проведения, позволит нам ещё более активно, ещё более качественно готовить заявки на самый высокий уровень грантовой поддержки в сфере культуры.

Министерство культуры Пермского края

Евгений Мурахвери, заместитель генерального директора ПФКИ:

— Мы понимаем, что достаточно много нюансов даже не в оформлении заявки, а вообще в позиции фонда, во имя чего он работает, причём в глобальном смысле. Нам важно сохранить и передать наши традиционные ценности. Поэтому в январе 2023 года фондом было принято решение о создании департамента обучающих программ и регионального развития. Любой регион имеет право пригласить наших экспертов. Пермский край воспользовался этим правом.

В последнем из уже завершившихся конкурсов — втором конкурсе 2024 года — сразу 15 творческих команд в нашем регионе получили поддержку ПФКИ. Среди них кинолаборатория для начинающих операторов из муниципалитетов края, документальный спектакль-вербатим «Краснокамск: невидимый подвиг» (12+), посвящённый неизвестной истории Урала — работе сотрудников Ленинградского монетного двора в годы Великой Отечественной войны, проект «От цифровизации к народной культуре» (6+), театральный фестиваль-лаборатория «Камский» (16+) и фестиваль «Дни родственных народов: к 100-летию Коми-Пермяцкого округа» (6+).

Всего в этот поток в фонд поступило 10 758 заявок, эксперты приняли решение поддержать 1 189 проектов на общую сумму 5,67 млрд руб.

Министерство культуры Пермского края

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.