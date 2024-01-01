«Единая Россия» доставила в Курскую область более 800 тонн гуманитарной помощи Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области задействованы уже более 60 региональных отделений партии, отметил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев в ходе поездки в Курскую область. Вместе с врио главы региона, исполняющим полномочия секретаря Курского отделения «Единой России», Алексеем Смирновым он ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи, обсудил с ним потребности, которые сейчас есть в пунктах временного размещения (ПВР).

Работу распредцентра координируют руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.

«Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев накануне (на ВКС по ситуации в Курской области 13 августа — прим. ред.) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, и мы уже это делаем. Вся инфраструктура и ресурс у нас есть», — сказал Владимир Якушев.

В два самых крупных пункта временного размещения врио секретаря генсовета вместе с волонтёрами «Единой России» и МГЕР доставил холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.

«В большинстве пэвээров созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтёров. Сейчас в Курске около 70 активистов «Молодой гвардии», «Волонтёрской роты». Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны — от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днём увеличивается», — отметил Владимир Якушев.

Жители Курской области также могут получить гуманитарную помощь в штабе общественной поддержки «Единой России».

«Сюда обращаются те, кто переехал из приграничных населённых пунктов к родным и близким. Волонтёры выдают продуктовые наборы, уточняют, какие ещё есть потребности», — рассказал врио секретаря генсовета партии.

Передают гуманитарную помощь и курским медикам. Ранее им привезли средства РЭБ для установки на автомобили «скорой». Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду.

Помимо этого, «Единая Россия» передаёт адресную помощь в Рыльск, а молодогвардейцы помогают вывезти людей из обстреливаемого населённого пункта.

«Один из основных вопросов сейчас — организации логистики волонтёров. Два автомобиля партия для работы нашего распределительного центра уже предоставила. Поступят ещё 10 машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей», — рассказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что партия продолжит оказывать максимальную поддержку жителям Курской области.

«Наша задача – помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Во всех субъектах РФ, куда выезжают куряне, их встречают наши волонтёры, помогают разместиться, получить консультации и, при необходимости, пройти обследования врачей. При поддержке общественных организаций и благотворительных фондов организуем отдых для детей из Курской области», — сказал Владимир Якушев.

Врио секретаря генсовета подчеркнул – партия будет оказывать поддержку до тех пор, пока она требуется.

«Это — наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал председатель партии. Все наши региональные отделения — с Курской областью», — заключил Владимир Якушев.

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Пермский край, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтёры «Единой России» и «Молодой гвардии» оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтёрский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения. Волонтёры дежурят в 25 ПВРах.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии:

— Пермский край с первых дней присоединился к благотворительной инициативе «Единой России». Региональное отделение партии совместно с администрацией губернатора, правительством Пермского края, депутатским корпусом «Единой России», благотворительным фондом «Единый центр поддержки» включилось в сбор, формирование и отправку гуманитарной помощи в пострадавшие от атак ВСУ территории Курской области.

10 августа от Пермского края ушла в Курск 20-тонная фура с товарами первой необходимости, оборудованием, продуктами питания длительного хранения, медикаментами, товарами для детей, бытовыми холодильниками, генераторами большой мощности, домашним текстилем.

Сегодня по поручению главы региона, секретаря реготделения партии Дмитрия Махонина мы ведём сбор и формирование следующего гуманитарного конвоя.

Хочу сказать слова огромной благодарности всем жителям Пермского края, местным и первичным отделениям партии, депутатскому корпусу «Единой России», региональным отделениям «Молодой гвардии» и сторонникам партии, руководству и трудовым коллективам предприятий края, некоммерческому сектору за ту консолидацию и поддержку, которую они оказывают в это непростое для нашей страны время.

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