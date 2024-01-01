Алёна Бронникова В Перми отремонтируют декоративную ограду с воротами Горьковского парка Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

Проект ремонта ограждения в Перми парка им. Горького, объекта культурного наследия (ОКН) — достопримечательного места «Городской сад», получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Соответствующий документ был опубликован на сайте краевой госинспекции по охране ОКН.

Проектной документацией, разработанной ООО «Евразия-Сервис», предусмотрен ремонт декоративной ограды с воротами со стороны Комсомольского проспекта. Ограждение является объектом, формирующим историко-архитектурную среду достопримечательного места.

Чугунная декоративная ограда была установлена в период реконструкции проспекта, начавшейся в 1946 году. Выполнена в виде квадратного сечения пик с розетками в средней части и растительным декором в верхней части. Ворота — чугунные, решётчатые, двустворчатые, с отдельными калитками.

Согласно документу, визуальное обследование показало, что некоторые элементы были утрачены, в том числе навершия в виде пик и шишек, розетки, локально на цоколе, столбах, колоннах и угловых пилонах разрушен штукатурный слой, краска местами загрязнилась и начала шелушиться. Общее состояние объекта оценено как неудовлетворительное.

В рамках работ по сохранению ОКН планируется воссоздать утраченные фрагменты звеньев ограды: 35 наверший в виде пик , 99 розеток, 47,4 м.п. элементов ограды квадратного сечения, одного навершия в виде шишки. Локально проведут работы по ремонту штукатурки, окраске прямоугольных столбов, угловых пилонов, 54 колонн, 62 шишек, цоколя, а также по реставрации чугунных звеньев ограды.

Ремонт планируется выполнить в течение двух месяцев. Парк в этом время будет продолжать работать.

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