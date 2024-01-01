На ремонт автомобильной дороги Пермь-Заозерье выделили 33 млн рублей Работы должны быть закончены в октябре Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

Государственное казённое учреждение Пермского края «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на поиск подрядчика по ремонту автомобильной дороги Заозерье — Пермь. Информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 32 млн 979,7 тыс. руб. Заявки принимаются до 30 августа. Определение поставщика должно состояться 4 сентября.

Согласно техзаданию, исполнитель должен выйти на объект 15 сентября, восстановить все изношенные слои покрытия на дороге и на съездах, провести укрепление обочин. Протяженность дороги — 1,961 км, её ширина — 6 м.

Проведение работ на проезжей части должно быть согласовано с Заказчиком и отделом ГИБДД по Пермскому муниципальному округу. Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность.

Срок окончания выполнения работ — 16 октября 2024 года.

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