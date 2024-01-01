Энергетики «Т Плюс» обращают внимание водителей на недопустимость парковки вблизи мест ремонтов Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Пермские филиалы ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры во время проведения гидравлических испытаний. В такие периоды возникает риск выхода воды на поверхность, что несёт угрозу жизни и здоровья горожан.

Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения находятся в городской черте, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль жилых домов, автодорог и тротуаров. Следует помнить, что запрещена парковка автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать проведению плановых ремонтов. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта.

Энергетики напоминают, что нельзя наступать на крышки люков, а также открывать люки и залезать внутрь тепловых камер. Также запрещено проходить через парящие лужи — это опасно для жизни. Соблюдая простые правила, можно избежать вероятности нанести вред здоровью или получить травму.

Тема безопасности тепла имеет высокую актуальность при завершении работ по подготовке к отопительному сезону, считает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Главная ценность — это жизнь и здоровье людей. Поэтому ещё раз обращаюсь к жителям: берегите себя, и выполняйте все требования техники безопасности. Помните, что дома вас ждут родные и близкие. Будьте осторожны возле теплосетей!» — отметил он.

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедится в их надежности для несения необходимых нагрузок. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей.

О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

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