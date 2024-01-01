Депутаты гордумы и чиновники мэрии Перми проинспектировали капремонт гимназии №2 Городские власти также посмотрели, как идёт обновление стадиона лицея «Дельта» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин и депутат по округу Ирина Горбунова вместе с заместителем главы администрации Перми Екатериной Мальцевой проверили ход капитального ремонта гимназии №2 по ул. Юрша, 56а и обновления стадиона лицея «Дельта» в м/р Садовый. Об этом рассказали в пресс-службе Пермской городской думы.

Как рассказал спикер городского парламента Дмитрий Малютин, обновление материально-технической базы и строительство новых корпусов образовательных учреждений — один из приоритетов для городских властей.

«Это способствует созданию комфортных, современных условий для обучения и позволяет пермскому образованию оставаться одним из лучших в России», — пояснил председатель гордумы.

Ежегодно в Перми вводятся в эксплуатацию современные здания школ и детсадов, капитально ремонтируются уже имеющиеся помещения. Так, в этом году капремонт проходит в школах № 44, 118, 123, лицее 10 и гимназии №2. Эти работы ведутся в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Здание гимназии №2 по ул. Юрша, 56а было передано гимназии несколько лет назад. Во время капремонта полезную площадь помещений значительно расширили за счёт грамотного использования пространства. Кроме того, здесь планируется обустроить многофункциональный актовый зал, который будет также выступать медиа-центром. В обновлённых помещениях планируется проводить уроки гимназии №2, также здесь расположатся секции дополнительного образования для жителей микрорайона.

По словам депутата Ирины Горбуновой, кружки и секции находились в этом здании довольно долго, и были очень востребованы горожанами. Дмитрий Малютин отметил, что расширение полезного пространства — правильное решение, которое позволит наиболее эффективно использовать новый объект, даст возможность заниматься здесь не только воспитанникам гимназии, но и другим жителям микрорайона в рамках допобразования. Завершить работы по капремонту здания планируется до конца года.

«Также мы большое внимание уделяем обновлению спортивной инфраструктуры: строим и ремонтируем спортивные площадки, межшкольные стадионы. В этом году, например, новые спортплощадки появятся у трёх школ», — рассказал Дмитрий Малютин.

Работы по капитальному ремонту межшкольного стадиона лицея «Дельта» начались в минувший понедельник. Их должны завершить уже в сентябре. В рамках реконструкции заменят покрытие беговых дорожек и обустроят искусственный газон на футбольном поле.

Как пояснила Ирина Горбунова, стадиону нужен был ремонт, потому что резиновое покрытие в некоторых местах пришло в негодность, и бегать по такой поверхности стало небезопасно.

«Новость о капремонте горожане восприняли очень позитивно, писали свои пожелания. Сейчас работа идёт полным ходом. В целом стадион востребованный, заниматься приходят все желающие жители микрорайона, в свободное от занятий школьников время. Есть определённые правила посещения, нужно написать заявление и получить пропуск у администрации школы», — рассказала депутат.

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