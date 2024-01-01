В Пермском крае прокуратура потребовала от экс-главы Чайковского вернуть премии По версии надзорного органа, они были получены незаконно Поделиться Твитнуть

Юрий Востриков

Константин Долгановский

В Чайковский городской суд направлен иск прокуратуры против бывшего главы Чайковского округа Юрия Вострикова, как указано в картотеке дел. В качестве сторонних участников в процессе задействованы администрация округа и местная дума. Дело передано на рассмотрение судье Ольге Клячиной, дата заседания пока не назначена, пишет Properm.ru.

На сайте суда указано, что предметом иска являются вопросы, касающиеся оплаты труда и премирования. По данным издания, Востриков будто бы незаконно назначил себе выплаты, включая премии и доплаты, на общую сумму свыше 920 тыс. руб. Прокурор Чайковского Алмаз Сакаев подчеркнул, что глава не имел права на подобные начисления без разрешения думы. Нарушения были выявлены прокурорами в ходе проверки за 2021-2023 годы.

Согласно декларациям Вострикова, его доходы за 2020 и 2019 год составили 8,4 и 6,9 млн руб. соответственно.

Напомним, Юрий Востриков занимал пост главы города с 2005 года с некоторыми перерывами. В 2023 году он решил не участвовать в выборах, после чего руководство перешло к Алексею Агафонову. В декабре 2023 года прокуратура начала проверку сделки по аренде и покупке здания бывшего муниципального предприятия «Трансагентство». Парламентарий Дмитрий Новокрещенов инициировал обращение в надзорный орган для восстановления сроков подачи апелляции и возмещения ущерба. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Вострикова в связи с незаконной передачей имущества.

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