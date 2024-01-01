Нейросети помогают совершенствовать разработку зрелых месторождений ЛУКОЙЛа в Прикамье и Тимано-Печоре Поделиться Твитнуть

На фото: Батырбайское месторождение в Пермском крае

Сергей Петровых

ЛУКОЙЛ расширяет применение искусственного интеллекта при управлении добычей нефти и газа в Республике Коми, НАО, а также в Пермском крае на Батырбайском, Шагиртско-Гожанском и Быркинском месторождениях.

Программный модуль «Управление разработкой зрелых месторождений» с применением нейронных сетей специалисты «ЛУКОЙЛ-Перми» начали внедрять в 2022 году. К концу года технология будет тиражирована на восьми объектах разработки пяти месторождений в Пермском крае и на 27 объектах разработки 14 месторождений регионов Коми и НАО.

Прикамские месторождения, на которых внедрено нейросетевое управление режимами закачки, находятся в разработке более 55 лет, северные месторождения — Возейское, Харьягинское, Усинское — эксплуатируются более 20 лет.

Искусственный интеллект анализирует данные и помогает специалистам выбрать оптимальный режим закачки. При этом сокращаются непроизводительные отборы жидкости и закачки воды, снижаются операционные затраты. Как сообщает telegram-канал ПАО «ЛУКОЙЛ», технология применяется на месторождениях компании в Ханты-Мансийском АО, Республике Коми, Ненецком АО и Пермском крае.

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