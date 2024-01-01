В Пермском крае изменится структура налоговых органов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 16 сентября в Пермском крае планируется объединение ряда налоговых инспекций. Об этом информирует ТК «Рифей-Пермь».

В частности, Межрайонная ИФНС России №22 по Пермскому краю будет присоединена к ИФНС России, расположенной в Ленинском районе. В результате этого образуется новая инспекция — Межрайонная ИФНС России №24.

Кроме того, в процессе реорганизации окажется и Межрайонная ИФНС №18, которая также будет объединена с Межрайонной ИФНС №23.

Как сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, изменения не повлияют на налогоплательщиков и не отразятся на качестве предоставляемых им услуг.

Напомним, пока в Пермском крае помимо Управления действуют 12 налоговых инспекций, в том числе три специализированные инспекции: Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю (выполняет функции по государственной регистрации), Межрайонная ИФНС России № 20 по Пермскому краю (осуществляет функции по контрольной работе) и Межрайонная ИФНС России № 21 по Пермскому краю (выполняет функции по управлению долгом). После реорганизации количество инспекций сократится до десяти.

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