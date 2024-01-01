Зарина Ситдикова Власти Перми хотят признать банкротами восемь должников по арендной плате за землю Принятия соответствующих решений мэрия добивается через суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала текущего года городской департамент земельных отношений подал восемь исковых заявлений в суд о признании банкротами физических и юридических лиц, которые накопили долги по аренде земли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Как пояснили в мэрии, такая мера применяется, когда арендаторы участков отказываются платить за пользование землёй и уклоняются от оплаты даже после получения уведомлений.

Чиновники отметили, что статус банкрота будет иметь для жителей и компаний негативные последствия. Физические лица не смогут в таком случае оформить кредит в течение пяти лет и занимать должности в ряде организаций. А при повторном признании гражданина банкротом накопленный долг не будет списан. В случае решения суда о банкротстве в отношении компании она ликвидируется.

В департаменте земельных отношений добавили, что предотвратить процедуру возможно лишь в случае полного погашения долга до даты суда. В таком случае будет вынесено определение о прекращении судебного производства.

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