Зарина Ситдикова
Пермский суд изъял в доход государства накопления инвалидов на 15 млн рублей
Владельцы средств скончались в доме-интернате
Красновишерский районный суд Пермского края обратил в доход государства деньги, которые были накоплены на счетах постояльцев филиала Соликамского дома-интерната для инвалидов и престарелых до их смерти. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.
О выморочном имуществе в размере более 15 млн руб., не востребованном из-за отсутствия наследников у проживавших и скончавшихся в социальном учреждении людей, стало известно в ходе прокурорской проверки.
Деньги длительное время хранились на банковских счетах владельцев, а право государства на их получение не было должным образом оформлено.
Для обращения выморочного имущества в доход Российской Федерации прокурором были направлены исковые заявления в суд.
По решению госоргана все хранящиеся в банках деньги бывших подопечных интерната для инвалидов в Красновишерске были переведены в госбюджет.
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