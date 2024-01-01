Зарина Ситдикова В Прикамье за 300 млн рублей капитально отремонтируют путепровод в Чусовом Объект планируется привести в порядок за два года Поделиться Твитнуть

г. Чусовой

Игорь Катаев

Минзакупок Пермского края приступило к приёму заявок на участие в конкурсе по выбору подрядчика, которому предстоит капитально отремонтировать путепровод через железнодорожные пути на ул. Юности в г. Чусовом. Информация появилась на портале госзакупок.

В документации уточняется, что объект расположен на региональной дороге Кунгур—Соликамск. Протяжённость путепровода составляет 47,76 м, ширина — 16,79 м.

Основанием для проведения капремонта является неудовлетворительное состояние инженерного сооружения. Особые опасения вызывают несущие конструкции, в которых наблюдаются разрушения, вызванные длительной эксплуатацией объекта.

Согласно графику проведения работ победитель аукциона должен приступить к капитальному ремонту 1 апреля 2025 года. На восстановление всех конструктивных элементов путепровода (опор, пролётных строений, лестничных сходов и пр.), обновление дорожного полотна, подходов, сетей наружного освещения и других ремонтных мероприятий отводится время до 31 августа 2026 года.

Начальная цена контракта — 300 151 675 руб. Итоги электронного аукциона планируется подвести 9 сентября.

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