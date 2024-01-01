Аграрии Пермского края приступают к уборочной кампании Сбор свежего урожая в хозяйствах региона начнётся в ближайшую неделю Поделиться Твитнуть

Во второй декаде августа в Пермском крае повсеместно начнётся уборочная кампания. Об этом на встрече с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, в этом году благодаря тесной работе с минсельхозом посевные площади увеличились и достигли 690 тыс. га. Более половины из них приходятся на кормовые культуры, что свидетельствует о значительной роли животноводства в аграрной экономике Прикамья. Остальные сельхозугодья региона засеяны зерновыми культурами, картофелем и овощами.

Агропредприятия Пермского края активно работают над повышением качества и объёмов выпускаемой продукции. Например, в прошлом году в два раза увеличился выпуск растительного масла, на 80% поднялись показатели производства сыров. Уже в этом году зафиксирован рост по плодоовощным консервам, крупам, кондитерским изделиям, муке и мясным полуфабрикатам. Это говорит о том, что предприятия не только увеличивают объёмы производства, но и диверсифицируют ассортимент, что важно для удовлетворения потребностей местного населения и расширения рынков сбыта.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, ключевую роль в развитии агробизнеса Прикамья играет государственная поддержка. В этом году на развитие АПК Пермского края предусмотрено более 1,3 млрд руб., что соответствует уровню федерального финансирования прошлого года. Активность сельхозпроизводителей поддерживается, в том числе, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Оксана Лут отметила значимость сотрудничества с действующими аграриями, а также с инвесторами, планирующими реализовать новые проекты на территории региона. В Пермском крае за счёт средств региона субсидируется до 30% капитальных затрат на строительство молочно-товарных ферм, птицеводческих и свиноводческих комплексов. В прошлом году такими мерами воспользовались 40 предприятий на сумму 427 млн руб. Это помогло создать и реконструировать более 7,3 тыс. мест для содержания скота, а также увеличить мощности для переработки и хранения 13 тыс. тонн зерна.

Важным также является комплексное развитие сельских территорий. В этом году в рамках профильной госпрограммы на эти цели регион направил 432 млн руб.

По мнению главы Прикамья Дмитрия Махонина, с учётом текущих тенденций и господдержки, агропромышленный комплекс Пермского края имеет хорошие перспективы на дальнейшее развитие. А активное взаимодействие с инвесторами может привести к появлению новых технологий и методов ведения сельского хозяйства, что в свою очередь повысит конкурентоспособность продукции Пермского края на российском и международном рынках.

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