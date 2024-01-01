Жителям Прикамья выплатят компенсации за летний отдых детей Они полагаются за пребывание в лагерях палаточного типа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края, чьи дети побывали в оздоровительных лагерях палаточного типа, могут получить компенсацию. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин.

Чиновник рассказал о новой мере государственной поддержки на отдых и оздоровление детей.

«Изменения в закон вступили в июне — их приняло Законодательное собрание. В соответствии с действующим порядком, который мы сегодня принимаем, поддержку можно получить за все летние смены, за весь период с начала года», - отметил министр.

Сейчас родители, чьи дети уже побывали в палаточных лагерях, могут обратиться за выплатами, предоставив соответствующие документы. Эти документы можно подать как в органы местного самоуправления, так и в МФЦ или на портале Госуслуг.

«Готовы отвечать на все возникающие у родителей вопросы. Действует горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления, а также сайт «Пермские каникулы», — добавил Фокин.

По словам министра, по состоянию на 1 августа, в регионе уже 186 тыс. ребят были охвачены всеми формами отдыха и оздоровления. Это разные форматы: и палаточные лагеря, и лагеря дневного пребывания, и различные формы досуга.

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