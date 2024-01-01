Зарина Ситдикова В Перми отремонтируют участок шоссе Космонавтов и часть дороги до Усть-Качки Объявлен аукцион по выбору подрядной организации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион по выбору подрядчика для выполнения ремонтных работ на участках шоссе Космонавтов и региональной дороги Пермь—Усть-Качка. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 59 268 992 руб. Заявки принимаются до 3 сентября 2024 года.

Согласно техзаданию подрядной организации предстоит отремонтировать шоссе Космонавтов с 10 по 19 км и четыре участка на дороге Пермь—Усть-Качка.

В соответствии с графиком выполнения работ победитель аукциона должен выйти на объект уже 1 ноября. Предполагается, что в течение месяца подрядчик выполнит необходимый объём подготовительных мероприятий. На период с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года устанавливается технологический перерыв. А с 1 марта следующего года исполнитель должен приступить к полноценному ремонту дороги.

Капитальный ремонт объекта должен быть выполнен до 30 июня 2025 года.

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