ЛУКОЙЛ получил лицензии на освоение новых участков недр в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Сергей Петровых

Предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермь» признано победителем двух аукционов на право пользования недрами Юлианского и Северо-Обливского участков недр в Пермском крае.

Юлианский участок находится в Чернушинском округе, его площадь составляет 16,27 кв. км. Северо-Обливский участок площадью 103,6 кв. км расположен на границе Пермского и Кунгурского муниципальных округов.

Лицензия устанавливает право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья и выдана сроком на 25 лет с возможностью дальнейшего продления срока действия.

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