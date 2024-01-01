Жители Прикамья стали чаще отправлять посылки на Кубу и в Колумбию Также вдвое увеличилось количество посылок из Прикамья в Марокко, Шри Ланку и Вьетнам Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

В Управлении федеральной почтовой связи Пермского края назвали направления почтового экспорта из региона с самой высокой динамикой роста, на основе данных за первое полугодие этого года.

Так, на 167% увеличился почтовый поток из Прикамья на Кубу и на 250% выросло количество посылок в ЮАР и Колумбию.

Вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество отправлений из Прикамья в Марокко, Шри Ланку, Оман, Абхазию, Вьетнам и на Виргинские острова.

Топ наиболее популярных направлений почтового экспорта у жителей Пермского края, как и раньше, возглавляют Китай, США, Беларусь, Израиль и Казахстан. В частности, по итогам первого полугодия 2024 года больше всего посылок за границу жители Прикамья адресовали в Китай — 24% от общего объёма посылочного экспорта. На втором месте оказались США (13%), на третьем — Беларусь (6%), на четвёртом — Израиль (4%), а на пятом — Казахстан (4%).

Кроме того, в этом году возобновился почтовый экспорт из нашего региона ещё в 13 стран. Среди них Иран, Ирак, Албания, Бангладеш, Перу, Южная Осетия, Новая Зеландия и др.

Экспортёры выбирают форматы мелкого пакета (подходит для отправлений до 2 кг) и крупногабаритные посылки. Например, самая маленькая посылка была весом 7 г, а самая крупная — свыше 117 кг, обе они были отправлены в Китай.

В Управлении почтовой службы по региону отмечают, что чаще всего посылки за границу оформляют жители Березников, Соликамска, Чайковского, Краснокамска, Перми и Пермского района.

На сегодняшний день Почта России доставляет отправления в более чем 140 стран мира. Пермский край входит в тройку регионов-лидеров по объёму экспорта на Урале.

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