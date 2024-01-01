Пермяка будут судить за организацию незаконной миграции Прокуратура утвердила обвинительное заключение Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в двух эпизодах: организация незаконной миграции и фиктивная постановка на учёт иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, с 2022 года по май 2023 года пермяк, желая обогатиться, фиктивно поставил на учёт по месту пребывания не менее 32 мигрантов — в квартирах, расположенных на территории краевого центра. Однако фактически люди, прописанные в этих жилых помещениях, там не проживали.

Следователи также считают, что мужчина организовал незаконное пребывание на территории России не менее 31 иностранного гражданина. Он заключил с ними фиктивные трудовые договоры и незаконно поставил их на миграционный учёт. Всё это позволило им находиться на территории РФ на период срока действия фиктивных трудовых договоров.

Как уточнили в краевой прокуратуре, в результате этих действий на территории региона незаконно находились свыше 60 иностранцев. Уголовное дело в ближайшее время направят в Свердловский районный суд Пермь для рассмотрения по существу.

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