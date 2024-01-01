Зарина Ситдикова В Пермском крае пройдут поиски мощей святого мученика Павла Соколова Госэкспертиза одобрила проведение раскопок на территории Тихвинской церкви в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Студия М»

В Пермском крае планируется провести поисковые работы на месте предполагаемого захоронения священника кунгурского храма Тихвинской иконы Божией Матери Павла Соколова, который был расстрелян в 1918 году. Проект по обеспечению сохранности здания при выполнении раскопок получил положительное заключение госэкспертизы. Это следует из акта, опубликованного на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Согласно сведениям, изложенным в документе, священнослужитель был расстрелян красноармейцами в ночь на 6 сентября 1918 года. После того как Кунгур заняли белогвардейцы, Павел Соколов был перезахоронен. По воспоминаниям свидетелей, местом погребения священномученика стала территория Тихвинской церкви, где он служил до своего убийства.

В этом году по инициативе Пермской епархии рядом с храмом были выполнены разведочные работы с помощью геосканера. Ими руководил сотрудник СК России. Анализ структуры грунта позволил определить три возможных участка с подземными аномалиями, которые могут свидетельствовать о ранее выполненных там захоронениях.

Во время раскопок планируется определить точное место захоронения священномученика и в случае одобрения Московской патриархии Русской православной церкви поднять его святые мощи.

Для подтверждения личности Павла Соколова к раскопкам привлекут следователя и судмедэксперта. В процессе идентификации эксперты будут руководствоваться формой черепной коробки и возрастом убитого, наличием признаков насильственной смерти, а также положением останков, которые были перезахоронены через три месяца после гибели.

В заключении госэкспертизы говорится, что работы по поиску мощей будут выполняться вручную, поэтому они не нанесут ущерба охраняемому культурному слою памятника археологии «Кунгур – Кремль и посад, поселение». Результат ранее проведённых там земляных работ это подтверждает.

По данным Пермской митрополии РПЦ, священник Павел Соколов был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников юбилейным Архиерейским собором Русской православной церкви 2000 года.

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