В Перми состоялся семейный фестиваль боевых искусств «Za Победу» Организаторами мероприятия выступили ПЦБК и союз боевых искусств Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

В сквере на ул. Корсуньской в м/р Голованово прошёл первый семейный фестиваль боевых искусств «Za Победу» (0+). Организаторами мероприятия стали активисты нового молодёжно-спортивного движения «Лига ПЦБК», созданного Пермской целлюлозно-бумажной компанией совместно с региональным филиалом Российского Союза боевых искусств (РСБИ).

В открытии фестиваля приняли участие представители краевого минспорта, районной администрации и Штаба общественной поддержки Пермского края. Во время церемонии состоялся обмен соглашениями между ПЦБК, РСБИ и школой № 123 м/р Бумкомбинат, в которых закреплены общие цели и задачи «Лиги ПЦБК». Зрителям и участникам праздника был представлен флаг нового движения.

Для гостей фестиваля были организованы интерактивные площадки, где можно было попробовать себя в метании ножей и мас-рестлинге, сборке-разборке автомата и надевании противогаза на время, в хоккее и лёгкой атлетике, управлении дронами и кросс-фите. Отдельная зона была предназначена для любителей киберспорта. Кроме того, состоялось выступление почётного караула курсантов допрофессиональной полицейской и военной подготовкой школы № 136 им. Вагина.

Во время спортивного праздника также прошла презентация различных видов боевых единоборств. На татами с показательными выступлениями вышли спортсмены из краевых спортивных федераций киокушин, кендо, самообороны, армейского рукопашного боя, мас-рестлинга, самбо и спортивной акробатики, кикбоксинга и спортивной акробатики, а также центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.

Как отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков, при поддержке предприятия в м/р Голованово на протяжении многих лет проходит множество спортивных мероприятий, ежегодно отмечается День физкультурника, а в местном ДК «Бумажник» работают бесплатные детские секции. Благодаря сотрудничеству ПЦБК и РСБИ в микрорайоне теперь будут развиваться и спортивные единоборства.

«Сейчас главное, чтобы подрастающее поколение было здоровым, чтобы у них была возможность заниматься спортом. К тому же, боевые искусства — это ещё и патриотическое воспитание, воспитание духа. Благодаря новому проекту дети сотрудников ПБЦК и жителей Голованово смогут попробовать себя в новых дисциплинах. Уверен, что в будущем их ждут большие спортивные победы и достижения!» — считает Юрий Марков.

Пресс-служба ПЦБК

По словам исполнительного директора пермского РСБИ Владимира Любровских, союз объединяет более 30 различных организаций спортивных единоборств и больше 20 тыс. занимающихся.

«Мы заинтересованы в популяризации этих видов спорта, в патриотическом воспитании молодёжи и в том, чтобы спорт стал доступен в отдалённых районах Перми. В Голованово с ребятами будут заниматься профессиональные тренеры из спортивных федераций Прикамья. Занятия будут проходить в ДК «Бумажник» и школе № 123», — уточнил Владимир Любровских.

Фестиваль боевых искусств «Za Победу» был приурочен ко Дню физкультурника и Году семьи в России. Его продолжением станет День открытых дверей молодёжно-спортивного движения «Лига ПЦБК», который состоится в сентябре в ДК «Бумажник».

Пресс-служба ПЦБК

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