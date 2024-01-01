Врачи в Перми впервые выполнили коронарное шунтирование по новой методике Поделиться Твитнуть

В Пермском кардиодиспансере врачи впервые провели мини-инвазивное многососудистое коронарное шунтирование. Операция была выполнена по новой методике через небольшой доступ. Об этом сообщили в минздраве региона.

И.о. заведующего кардиохирургическим отделением, кандидат медицинских наук Алексей Вронский отметил, что ранее подобные операции требовали полной остановки сердца и вскрытия грудной клетки. Теперь кардиохирурги делают небольшой разрез между рёбрами и производят шунтирование на работающем сердце. Этот метод позволяет минимизировать острые болевые ощущения после операции, и пациенты не испытывают ограничений в физической активности, мгновенно адаптируясь к нормальной жизни, добавил он.

Семидесятилетний пациент Александр Селянин поделился своими впечатлениями после оперативного вмешательства, описав своё состояние как «мгновенное облегчение», отметив значительное улучшение. «Для меня, пожилого человека, это очень важно. Я благодарен врачам за их внимание и профессионализм», — заключил он.

После операции мужчина находился под наблюдением специалистов шесть дней, сейчас он уже выписан.

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