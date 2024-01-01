В ходе спецоперации погиб житель Пермского края Дмитрий Рычков С ним простятся 14 августа Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского округа

В зоне СВО на Украине погиб уроженец Кудымкара Дмитрий Рычков. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края на официальной странице в соцсетях.

Дмитрий Рычков родился 26 января 1999 года в Кудымкаре Пермской области. Окончил Белоевскую среднюю общеобразовательную школу, а потом получил специальность станочника металлообработки в училище № 48. В последние годы работал вахтовым методом в ООО «Пермнефтеотдача».

В марте 2024 года решил заключить контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, где погиб 9 июля. Обстоятельства его смерти власти не уточняют. Известно лишь, что у него осталась семья и дети.

Прощание с погибшим пройдёт в сельском клубе д. Перкова 14 августа в 12:00.

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