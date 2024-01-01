Пермская пенсионерка перевела мошенникам более 2,1 млн рублей Её обманули по схеме «переведите деньги на безопасный счёт» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В отделе полиции Мотовилихинского района Перми возбудили уголовное дело по факту хищения более 2,1 млн руб. у 69-летней сотрудницы городской больницы. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и сообщил, что необходимо обновить полис обязательного медицинского страхования, и для этого нужно продиктовать код из СМС. Затем женщине поступило сообщение о том, что некие третьи лица получили доступ к её учётной записи на портале Госуслуг, и она стала жертвой мошенников.

Вскоре после этого с ней в одном из мессенджеров связался неизвестный мужчина и сообщил, что на неё пытаются оформить кредит, а для того чтобы этого избежать, женщине нужно взять встречный заём и перевести деньги на «безопасный» счёт. Введённая в заблуждение пенсионерка перевела 500 тыс. руб.

Затем пенсионерке снова позвонил тот же мужчина и сказал, что этих денег недостаточно и нужно перевести ещё. Женщина оформила новый кредит. Переводы продолжались до тех пор, пока банк не отказал ей. Материальный ущерб составил более 2,1 млн руб.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Расследование продолжается.

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