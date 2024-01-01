В Перми земля под застройку подешевела на 29% Снижение цен отмечено также в Челябинске и Самаре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми, Челябинске и Самаре с начала весны стремительно начали дешеветь земельные участки. К такому выводу пришли эксперты «Витрины недвижимости Restate», изучая рынок в российских городах-миллионниках.

В частности, в Перми по сравнению с началом марта цена за одну сотку земли снизилась на 29%: было 710 тыс. руб., а стало 500 тыс. руб. В Челябинске цена упала почти в два раза: сейчас сотка стоит в среднем 140 тыс. руб.

В целом снижение цен на землю отмечено в девяти из 16 городов-миллионников.

Таблица: "Витрины недвижимости Restate"

Сильный рост отмечен лишь в Сочи. Цена сотки прибавила за весну и лето 18%, достигнув средней стоимости 2,17 млн руб.

В Подмосковье цены на землю упали в среднем на 22%. Здесь также есть в продаже пятна под многоквартирную застройку, но предложений гораздо больше, чем в черте города, и дорогостоящие лоты растворяются в массе сравнительно доступных.

В Петербурге средний ценник снизился на 10%, однако это произошло впервые после непрерывного роста цен в течение года.

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