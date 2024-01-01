Музей «Азота» пополнился новым экспонатом Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Экспозиция музея филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» пополнилась новым экспонатом. Теперь выставочное пространство украшает столетний железнодорожный рельс.

Рельс обнаружили в грунте на территории предприятия во время строительных и ремонтных работ. На металле хорошо сохранилась маркировка и дата выпуска — 1926 год.

По предположениям сотрудников музея, находка была частью железнодорожного полотна с середины 1920-х годов. Тогда на территории, которую сейчас занимает «Азот», находился сользавод пермского купца Ивана Любимова. В процессе строительства и модернизации Березниковского химического комбината этот участок железнодорожного пути перестали эксплуатировать и законсервировали.

Елена Нежданова, руководитель музея филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Строительство «Азота» началось осенью 1929 года. Если изучить схему предприятия того времени, то можно проследить, что эти рельсы вели к складу масел, которые использовались для агрегатов аммиачного производства. Этот склад был высотой примерно с пятиэтажным дом. Рельсы заходили внутрь здания, и, скорее всего, по ним масло отправлялось уже до пункта назначения.

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