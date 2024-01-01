Зарина Ситдикова В Прикамье водитель отправлен в тюрьму после того как прокатил на капоте сотрудника ГАИ Остановить нарушителя удалось только после применения табельного оружия Поделиться Твитнуть

Ординский районный суд Пермского края приговорил к двум годам лишения свободы 35-летнего жителя Перми, который прокатил на капоте своей машины сотрудника ГАИ, пытавшегося его задержать. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Как сообщили в надзорном органе, в мае этого года наряд полиции остановил BMW X6, за рулём которого оказался пьяный водитель. Недолго думая, мужчина попытался скрыться. Он не затормозил даже, когда один из сотрудников ГАИ запрыгнул на капот машины. Остановить нарушителя удалось только после применения полицейским табельного оружия.

Против водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд отправил обвиняемого в исправительную колонию общего режима, а также конфисковал в пользу государства его автомобиль стоимостью 4,8 млн руб.

В прокуратуре уточнили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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