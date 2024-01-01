Зарина Ситдикова Прокуратура Перми выявила более тысячи нарушений в работе перевозчика Транспортная компания обслуживает 16 городских автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Фото: fotobus.msk.ru / rqwe

Прокуратура города Перми при проверке работы общественного транспорта выявила многочисленные нарушения у ООО «Дизель». Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, контрольные мероприятия в отношении перевозчика были организованы по обращениям пассажиров. Проверка показала, что только за последний год транспортной компанией было допущено более 250 нарушений в расписании, а также свыше 1 тыс. нарушений, связанных с необеспечением работоспособности транспортных средств. По мнению прокуратуры, это свидетельствует о ненадлежащем исполнении условий заключенных муниципальных контрактов.

Согласно сведениям городского департамента транспорта, на данный момент ООО «Дизель» обслуживает 16 автобусных маршрутов. В основном они предназначены для жителей Орджоникидзевского района.

По итогам проверки прокурор вынес представление директору компании. В отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). По нему перевозчику грозит штраф размере 5-15% от стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом.

В ведомстве добавили, что все материалы были также направлены для рассмотрения в УФАС по Пермскому краю.

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