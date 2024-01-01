Зарина Ситдикова Пермские спасатели помогли унесённому течением Камы подростку Мальчика вовремя сняли с небольшого плота Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермские спасатели доставили на берег 13-летнего подростка, которого на плоту вынесло в русло Камы. Во время происшествия мальчик не пострадал. Об этом сообщили в Пермской городской службе спасения.

По данным ведомства, всё произошло в минувшую пятницу, 9 августа. О произошедшем спасатели узнали благодаря поступившему на пульт оперативного дежурного сообщению. Звонивший сказал, что в м/р Верхняя Курья ребёнка на плоту унесло от берега.

Навстречу несовершеннолетнему поспешили спасатели на катере «Русбот-65Н». В результате подросток был успешно доставлен на берег. В помощи врачей он не нуждался.

Как рассказали в службе спасения, за прошлую неделю они выезжали на вызовы 59 раз. Помощь была оказана 15 людям, включая шесть детей.

Всего за летний период матросами-спасателями в местах массового отдыха у воды было спасено 15 человек, в том числе два ребёнка. Помимо этого, было предупреждено почти 5 тыс. несчастных случаев.

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