Зарина Ситдикова В Перми пройдёт «Литературный арт-парад» Он откроет 11-й фестиваль «Компрос» Поделиться Твитнуть

Фото: Агентство новых технологий

В Перми 23-25 августа состоится 11-й литературный фестиваль «Компрос». Его зрители увидят выступления поэтов на улицах, встретятся с писателями на закрытых площадках и посетят презентации произведений. Главными событиями форума станут литературный парад, поэтическая лаборатория «Корабль поэтов» и спектакль про войну роботов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе фестиваля.

По информации организаторов, мероприятие откроет «Литературный арт-парад» (0+), который пройдёт по Комсомольскому проспекту. Он стартует от парка им. Горького. По пути поэты будут рассказывать публике стихи, а участники познакомятся с разными видами искусства: музыкальным перформансом, театральным монологом, вокально-инструментальным номером, выставкой, выступлением представителей пермского косплей-сообщества. Завершится парад на Соборной площади, где под звуки барабана поэты прочтут отрывки из известных литературных произведений.

Завершится день «Слэмом прозаиков» (12+) — творческим соревнованием, участники которого будут декламировать рифмованные тексты собственного сочинения, а зрители будут выставлять им оценки.

Второй день фестиваля начнётся с поэтической лаборатории «Корабль поэтов» (16+) на электрокатамаране. Во время мероприятия пройдёт концерт пермской рок-группы «Танцы на траве» (16+).

Затем в пространствах «ИльТЮЗион» и «Точка сборки», а также в баре «13/69» состоятся выступления и перформансы представителей молодой пермской поэзии, презентации литературных журналов «Вещь» и «Легенда» (6+), а также документального сериала о пермских поэтах (6+). Помимо этого, известный пермский писатель Павел Селуков представит свою новую книгу — роман «Отъявленные благодетели» (18+).

Фестивальный день вновь завершится поэтическим баттлом (12+), победитель которого получит путёвку на Всероссийский поэтический слэм в Москву.

Завершающий день «Компроса» откроет «Литературная мастерская» (6+), где опытные авторы будут оценивать произведения начинающих писателей. На «Шансе неизданных книг» (6+) участники получат возможность рассказать о своей неизданной книге жюри. У наиболее интересного произведения появится шанс на публикацию.

Кроме того, в этот день состоится арт-встреча творческого проекта «Культ Художника» (16+), встреча с писателем Ильей Кочергиным на тему «Природа в литературе — это прошлое или будущее?» (12+), показ поэтических видеоклипов всероссийского конкурса «Третий глаз» (16+) и выступление театра Les Partisans, который представит спектакль «Солнце ромеев» (16+) на стихи Фёдора Сваровского о войне роботов и людей.

По данным организаторов, вход на все мероприятия будет свободным. Для посещения «Корабля поэтов» и спектакля «Солнце ромеев» требуется регистрация.

Фестиваль «Компрос» пройдёт при поддержке министерства культуры Пермского края, организатор — Агентство новых технологий.

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