Банк «Урал ФД» повысил ставки по вкладам и депозитам Увеличены ставки по вкладам и депозитам для розничных и корпоративных клиентов Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» повысил ставки по вкладам и депозитам. Размещать средства на более выгодных условиях и получать повышенный доход смогут клиенты всех направлений банка: частные лица, ВИП-клиенты, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Для розничных клиентов изменения коснулись вклада «Максимум», доход по которому теперь составляет до 20% годовых. Вклад оформляется на 181 день, минимальная сумма размещения — 50 тыс. руб. Пополнение возможно в течение всего срока суммами от 1 000 руб., при досрочном закрытии доход сохраняется по ставке 10% годовых.

В премиальной линейке UFD Private Banking увеличены ставки по вкладам UFD Rentier и UFD Magnate Pro.

UFD Rentier теперь можно оформить со ставкой до 17,5% годовых. Вклад оформляется на 181 день, пополнение возможно без ограничений на протяжении всего срока.

По вкладу UFD Magnate Pro, доход по которому напрямую зависит от ключевой ставки, прибыль выросла до 17% годовых. UFD Magnate Pro — это выгодное предложение для тех клиентов, кто заинтересован в долгосрочном размещении средств под повышенную процентную ставку при ежемесячном получении дохода, защищённом от инфляции.

Повышение ставок коснулось и всей линейки депозитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, например, доход по продукту «Срочный» теперь составляет до 15,5% годовых. Депозит оформляется на срок от 31 до 365 дней, минимальная сумма взноса — 50 тыс. руб.

Подробнее об условиях вкладов и других выгодных предложениях банка можно узнать на сайтах «Урал ФД», «Клюквы» и UFD Private banking или обратиться за консультацией по телефону контакт-центра 8-800-100-10-40.

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