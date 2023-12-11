Отдых по-взрослому Поделиться Твитнуть

Согласитесь, что зачастую в суете будничных дел сложно найти время для себя. Думаете, для восстановления сил обязательно нужно куда-то ехать, тратить время и финансы? Не обязательно!

Девелопер PAN City Group1 заботится о своих клиентах, и в разработке новых проектов всегда учитывает обратную связь от жителей готовых домов. Наши жители рассказали, что помогает им заряжаться энергией, быть в отличной физической форме и жить счастливо. Так в новом доме «Притяжение»2 на ул. Водопроводная, 6а застройщик заботливо продумал не только развлечения для детей, но и размеренный, спокойный отдых для взрослых.

Дом «ПРИТЯЖЕНИЕ» — уникальный проект, который умеет заряжать!

1. Свободное пространство! Счастье, когда твой дом не ограничивается порогом квартиры, а охватывает все общественные зоны, которые помогают «сменить картинку». Мы продумали в холле дома коворкинг с большим панорамным окном, а также установили рядом кофе-поинт. С чашечкой эспрессо или капучино не только продуктивно работать, но и приятно прогуляться по безопасному ухоженному двору. Вдыхать цветочно-хвойный аромат, наслаждаясь цветущими многолетними кустарниками, рябинами и вечнозелеными соснами.

2. Возможность размяться, почувствовать свое тело и поблагодарить себя, за то, что заботишься о себе! В доме «Притяжение» все продумано: вокруг жилого комплекса обустроена пешеходная улица и велодорожка, есть отличная всесезонная воркаут-зона для занятий спортом, зеленые ухоженные лужайки и холмы, на которых можно заняться йогой и помедитировать, сконцентрироваться на дыхании, отпустить тревогу. Ежедневная практика поможет упорядочить мысли и увеличит способность к восприятию новой информации.

3. Чтение книг — прекрасная разрядка! Разум полностью погружается в сюжет книги и абстрагируется от повседневных хлопот и суеты. Возьмите книжку, устройтесь поудобнее в «коконе» или лаунж-зоне, расположенной поодаль игровых детских площадок. Отправляйтесь вместе с Питером Мейлом в Прованс или Италию с Элизабет Гилберт. Кстати, обменяться любимой литературой можно в зоне бук-кроссинга, расположенном в холле.

4. Общение! Человек — личность социальная и для качественной жизни просто необходимо общение с приятными людьми. Обмен энергиями и информацией делает нашу жизнь более наполненной и интересной. В новом доме мы продумали много мест для душевных разговоров, свиданий и приема гостей. Уютная квартира, мягкая зона в холле дома с кофе-поинт, стильная и защищенная от дождя лаунж-зона во дворе дома, а быть может это любимая скамейка в тенистом парке…выбор за вами.

Мы счастливы общаться с жителями наших домов, понимать, что благодаря нашим уникальным домам, у людей зарождаются новые привычки качественной жизни! Для нас важно, чтобы каждому жителю было комфортно и безопасно, чтобы хотелось возвращаться в свой уютный дом, где с удовольствием проводишь время. Роскошь единения с природой, уютный оазис спокойствия — это двор вашего нового Дома «Притяжение».

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте Дома «Притяжение» дом-притяжение.рф или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Срок сдачи дома в эксплуатацию − 1 квартал 2026 года.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф

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