Пермский край оказался на 20 месте в России по качеству дорог В регионе 64,5% магистралей соответствуют нормативным требованиям Поделиться Твитнуть

Источник: РИА Рейтинг

Эксперты РИА Новости проанализировали качество автодорог в субъектах РФ. Как выяснилось, по итогам 2023 года лишь чуть более половины дорог в стране (54,1%) отвечает нормативным требованиям. Пермский край занял в этом рейтинге 20-е место.

В лидерах по количеству хороших дорог оказались Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%).

Хуже всего обстоят дела в Волгоградской, Кировской и Архангельской областях, где стандартам соответствуют от 15,7% до 29,7% магистралей соответственно.

В Пермском крае доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, которые отвечают нормативным требованиям, в общей протяжённости составила 64,5%. А плотность автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 146,9 км на 1 тыс. кв. км.

В целом в 40 регионах России доля качественных дорог выше, а в 45 — ниже необходимых требований.

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