В Перми лучшие дворы наградят саженцами для озеленения территории Победителей будут выбирать по семи критериям Поделиться Твитнуть

В Перми власти объявили о начале ежегодного конкурса «Лучший двор», который призван привлечь внимание к вопросам, связанным с озеленением города, и улучшить качество городской среды. Поучаствовать в конкурсе могут ТСЖ, управляющие компании и собственники квартир в многоэтажных домах.

Как сообщает ИА «Текст», конкурс планируется проводить по семи критериям. Высоки шансы на победу будут в тех дворах, где нет киосков, но есть цветники, кустарники и освещение, а на территории расположены спортивные площадки и дорожки в хорошем состоянии.

Лучшие дворы Перми планируется выбирать каждый сентябрь. Победителям будут вручать саженцы, которые впоследствии помогут в дальнейшем озеленении придомовых территорий.

По мнению городских властей, с помощью таких конкурсов можно улучшить внешний вид дворов. Кроме того, такая практика положительно скажется на экологии города и повысит сознательность и заинтересованность жителей в поддержании чистоты и порядка в том месте, где они живут.

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