Пермские полицейские задержали организатора рейв-тусовок в Камской долине Участники сборища мешали местным жителям спать и оставляли после себя горы мусора Поделиться Твитнуть

В Ленинском районе Перми полиция провела рейд и задержала одного из организаторов рейв-вечеринок, которые проходили по ночам в Камской долине и мешали людям спать. Об этом сообщает портал «ВКурсе» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что итогом рейда стало задержание восьми человек. Их доставили в полицию для медосвидетельствования. Также задержали одного из главных организаторов шумных вечеринок.

Ранее жители многоквартирных домов в Ленинском районе жаловались на шум от ночных сборищ. Людям не нравились громкая музыка и крики, которые не давали покоя по ночам.

Как ранее писали местные СМИ, жители многоквартирных домов в Ленинском районе начали жаловаться на то, что с июня этого года по пятницам по соседству с их домами стали проводить рейв-фестивали. Эти мероприятия начинались поздно вечером и заканчивались лишь утром, мешая людям спать. Жители жаловались не только на шум, но и на загрязнение территории, а также на употребление участниками вечеринки запрещённых веществ.

В начале августа недалеко от Коммунального моста прошло мероприятие под названием Bass Arena Rave Open Air.

Сообщалось, что организатор этих вечеринок — пермский предприниматель Илья Шадрин, руководитель компании «Дискомастер», которая занимается организацией отдыха и развлечений.

По словам жителей, участники рейв-тусовок оставляют после себя бытовые отходы и пакетики с неизвестным белым веществом, напоминающим запрещённое законом. В связи с этим пермяки обратились в прокуратуру Ленинского района Перми.

Любопытно, что в группе мероприятия последняя запись датирована 8 августа, и в ней организаторы извещают участников, что ищут площадку для следующего мероприятия.

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