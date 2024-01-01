В Перми на 10% выросли расходы на сборы ребёнка в школу В среднем родители пермских школьников тратят на эти цели около 13 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели в российских городах-миллионниках опрос жителей по поводу их расходов на сборы детей в школу. В число городов с наименьшими затратами вошли Пермь, Уфа и Волгоград, а больше всего тратят родители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Казани.

В Перми в этом году расходы на сборы ребёнка в школу в среднем составляют около 13 тыс. руб. В основном, покупают школьную форму, сменную обувь, спортивный костюм, кроссовки, канцелярские товары и рюкзак. Меньше потратили лишь родители из Уфы и Волгограда — 12,9 и 12,8 тыс. руб.соответственно.

Городами-лидерами по дороговизне стали Москва и Санкт-Петербург, где родители тратят на сборы 16,5 и 15 тыс. руб. соответственно. На третьем месте оказались Красноярск и Казань — в этих городах нужно в среднем по 14,8 тыс. руб. на эти цели.

В среднем по России в этом году расходы на сборы школьников в российских городах выросли на 10%.

Кроме того, выяснилось, что около 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать ребёнка в школу. В этом признался каждый 11-й опрошенный родитель.

Опрос проводился с 20 июля по 7 августа, в нём приняли участие порядка 9 тыс. человек. Среди расходов родителей считались школьная форма, сменная обувь, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия и рюкзак.

Отметим, за последние пять лет у родителей пермских детей расходы на школьные товары к началу учебного года выросли в два раза. Так, если в 2019 году пермяки тратили в среднем 6,5 тыс. руб. на эти цели, то в прошлом году — 11,8 тыс. руб.

В августе прошлого года ресурс «Чек Индекс» посчитал родительские траты россиян на сборы детей в школу: они составили 9,5 тыс. руб. В минимальный набор вошли пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли. Сообщалось, что заранее откладывают деньги на подготовку к школе 40% родителей, а более половины в августе перераспределяют свои расходы в пользу подобных трат.

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