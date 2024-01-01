Глава Прикамья поздравил жителей региона с Днём строителя Он поблагодарил их за мастерство, надёжность и любовь к своему делу Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал в своём телеграм-канале поздравления всем жителям региона, связанным со строительной сферой. Сегодня, 11 августа, в России официально отмечается День строителя.

«С вашего труда начинается комфорт наших домов, с вашей добросовестности — надежность и долговечность школ, больниц и поликлиник, дорог и мостов, скверов и парков, нашей любимой набережной. Благодаря вам в рекордные сроки возводятся целые жилые кварталы и наши уникальные объекты — например, Краевая клиническая инфекционная больница, Краевая специальная музыкальная школа, стадион «Энергия»», — написал Махонин.

По его словам, строители создают «места, где ставятся рекорды, исполняются мечты и рождаются новые семьи». Губернатор выразил благодарность всем строителям «за мастерство, надёжность и любовь к своему делу».

День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины.

Этот праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года. А впервые профессиональный праздник работников строительных отраслей начали отмечать в СССР 12 августа 1956 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.