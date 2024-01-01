В Почте России рассказали о необычных посылках от пермских производителей В Сибирь и на Дальний Восток с начала лета отправили более 540 велосипедов Поделиться Твитнуть

Фото: региональное управление Почты России

В отделениях регионального управления Почты России по Пермскому краю летом фиксируется рост обычных и необычных почтовых отправлений из Перми. Как отмечают сотрудники почты, пермяки всё чаще отправляют и получают летом посылки от производителей личного вида транспорта.

Особым спросом летом пользуются посылки с пермскими велосипедами. Так, с начала июня региональные производители отправили по почте более 540 посылок со складными, дорожными велосипедами для детей дошкольного возраста и многоскоростными велосипедами для взрослых. Кроме этого, в почтовых посылках отправляют и комплектующие.

Получатели живут в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Бурятии, Сахалинской и Амурской областях, а также Республике Саха, Еврейской автономной области и Республике Коми.

Кроме велосипедов, выросли и отправки посылок с инновационным продуктом пермских разработчиков: «Санки-коляска». Более 30 таких посылок уже получили адресаты Северо-Запада и Урала. Пик роста ожидается осенью.

В Пермском крае жители предпочитают заказывать и получать посылки с мотоциклами. В этом сезоне у пермяков пользуются популярностью байки красного цвета, которые поступающие в Прикамье из Владивостока.

По словам директора Управления федеральной почтовой связи Пермского края Натальи Дорониной, существующие тарифы позволяют доставлять самые разнообразные грузы в любую точку России и мира.

«С начала года через магистральный сортировочный центр Пермского края прошло более 125 000 почтовых посылок — это отправления, адресованные как жителям региона, так и посылки, отправленные из Прикамья в других города и страны», — пояснила она.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.