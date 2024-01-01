Андрей Стрельцов Пермский «Амкар» вновь возглавил турнирную таблицу Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» в матче 16 тура чемпионата второй лиги Б в четвертой группе обыграл 10 августа в Барнауле местное «Динамо» со счётом 2:0. Пермская команда забила сопернику по одному голу в каждом тайме. Отличились в составе пермяков защитник Алексей Доля и форвард Илья Юрченко.

Эта победа позволила «Амкару» выйти на первое место и закрепиться в качестве лидера турнирной таблицы. Сейчас «Амкар Пермь» опережает ближайшего преследователя — кировское «Динамо» — на 2 очка. На счету «красно-чёрных» 37 очков, у «Динамо Киров» — 35. «Динамовцы» неожиданно уступили в этом туре на выезде ФК «Волна» из Коркино 1:2.

Таким образом «Амкар Пермь» продлил беспроигрышную серию до 14 матчей подряд. Последний ряд подопечные Андрея Блажко проигрывали 19 апреля — в домашней игре с казанским «Соколом». С тех пор «Амкар Пермь» одержал 10 побед и 4 раза сыграл вничью.

Следующую игру 17 августа пермский футбольный клуб проведёт в родных стенах против нижегородской команды «ПариНН-2».

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