Зарина Ситдикова В Перми прекратили дело в отношении активиста по борьбе с незаконными казино Общественника подозревали в вымогательстве Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми прекратили уголовное дело о вымогательстве в отношении председателя АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля» Дмитрия Печёнкина. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на заявление адвоката общественника, прозвучавшее в суде по другому уголовному делу.

По информации издания, в начале июня текущего года пермский активист, который публично борется с нелегальными игорными заведениями, был задержан. Ему предъявили обвинение по пп. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за бездействие в крупном размере). Судом Печёнкину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие предположило, что подозреваемый регулярно получал деньги от администратора четырёх игровых клубов в Перми Благиных за то, чтобы игнорировать работу клубов и не проводить акции гражданского контроля с целью их закрытия.

В судебном заседании, посвящённом вопросу продления ареста Печёнкина по этому уголовному делу, адвокат обвиняемого заявил, что ранее с него было снято подозрение в вымогательстве, совершённом в крупном размере, — за отсутствием состава преступления. В его действиях не выявлено также признаков клеветы, мошенничества и причинения имущественного ущерба. Фактически он оправдан, за ним признано право на реабилитацию.

Несмотря на это, суд решил оставить Печёнкина в СИЗО до 6 октября в рамках дела о коммерческом подкупе.

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