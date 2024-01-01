Зарина Ситдикова Глава СК России поручил возбудить дело по обращению матери 10 детей из Прикамья Многодетная семья столкнулась с нарушением жилищных прав Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело на основании обращения, которое поступило в его адрес от многодетной семьи из с. Юсьвы. Об этом сообщается на странице ведомства ВКонтакте.

По данным СКР, в комментариях в аккаунте приёмной главы следственного органа жительница Пермского края написала о том, что на протяжении пяти лет она в одиночку воспитывает 10 детей, но ей отказывают в постановке в очередь на получение жилья. По словам женщины, чиновники объясняют это тем, что у неё в собственности уже есть квартира, которую она купила за свой счёт.

При этом жильё расположено в бараке 1979 года постройки. Квартира находится в аварийном состоянии: полы прогнили, в помещении холодно. Всё это негативно сказывается на здоровье детей.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину разобраться в ситуации и представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Как писал «Новый компаньон», ранее Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об исчезновении 20-летнего жителя Прикамья.

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