Зарина Ситдикова За прошедший месяц активность клещей в Пермском крае снизилась в четыре раза В медучреждения обращаются всё меньше пострадавших Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

С 1 по 8 августа в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратились 352 человека, включая 122 детей. Это в четыре раза меньше, чем на начало июля, когда за неделю фиксировалось более 1,4 тыс. случаев нападений. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, всего с начала текущего сезона клещевой активности в Пермском крае было зарегистрировано 25 648 случаев присасывания, из которых 4334 произошли с детьми.

По данным Роспотребнадзора, среди самых опасных с точки зрения клещевой активности территорий Прикамья остаются шесть округов: Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский, Очёрский и Краснокамский.

Лабораторные исследования снятых с пострадавших паразитов показали, что в 47,1% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 3,6% — моноцитарным эрлихиозом человека, в — 1,1% гранулоцитарным анаплазмозом человека. Обращает на себя внимание то, что в Прикамье за прошедший месяц вырос показатель заражённости клещей вирусным энцефалитом — с 1,7 до 1,8%.

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