Зарина Ситдикова ГИБДД: каждый десятый таксист Прикамья нарушает правила дорожного движения Госавтоинспекция проверила водителей, занимающихся перевозкой пассажиров Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Госавтоинспекция Пермского края подвела итоги рейда по соблюдению правил дорожного движения водителями такси. Проверка проводилась в период с 22 по 31 июля текущего года. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным ГИБДД, в ходе профилактического мероприятия было проверено 751 транспортное средство. Дорожные полицейские смогли пресечь 71 нарушение, допущенное их водителями. Например, один таксист выехал на полосу встречного движения, другой — незаконно установил фонарь «Такси», ещё четыре водителя вышли на смену, не пройдя медосмотры и не проверив техническое состояние легковых автомобилей, девять — нарушили правила перевозки пассажиров, 12 ¬ — не уступили дорогу пешеходам, а два — управляли машинами, у которых отсутствуют диагностические карты.

В Госавтоинспекции отметили, что по итогам проверки к административной ответственности было привлечено два должностных лица.

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