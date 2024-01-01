Зарина Ситдикова
ГИБДД: каждый десятый таксист Прикамья нарушает правила дорожного движения
Госавтоинспекция проверила водителей, занимающихся перевозкой пассажиров
Госавтоинспекция Пермского края подвела итоги рейда по соблюдению правил дорожного движения водителями такси. Проверка проводилась в период с 22 по 31 июля текущего года. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
По данным ГИБДД, в ходе профилактического мероприятия было проверено 751 транспортное средство. Дорожные полицейские смогли пресечь 71 нарушение, допущенное их водителями. Например, один таксист выехал на полосу встречного движения, другой — незаконно установил фонарь «Такси», ещё четыре водителя вышли на смену, не пройдя медосмотры и не проверив техническое состояние легковых автомобилей, девять — нарушили правила перевозки пассажиров, 12 ¬ — не уступили дорогу пешеходам, а два — управляли машинами, у которых отсутствуют диагностические карты.
В Госавтоинспекции отметили, что по итогам проверки к административной ответственности было привлечено два должностных лица.
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