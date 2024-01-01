Зарина Ситдикова Пермский суд лишил права собственности владельцев четырёх участков на берегу Камы Приватизация земель противоречила природоохранному законодательству Поделиться Твитнуть

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура оспорила право собственности на четыре участка на берегу Воткинского водохранилища вблизи Усть-Качки. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

О неправомерной приватизации земли в надзорном органе узнали во время очередной проверки. Сотрудники прокуратуры выяснили, что в д. Луговой Пермского муниципального округа у части береговой полосы появились владельцы. Хозяева участков оформили в собственность земли, расположенные прямо у реки. При этом природоохранное и земельное законодательство запрещает приватизировать подобные объекты.

Для возвращения участков в общее пользование ведомство обратилось в суд. Природоохранный прокурор настаивал на незаконности проведенной приватизации.

По результатам рассмотрения дела Пермский районный суд полностью удовлетворил исковое заявление.

При этом ранее прокуратура оспорила приватизацию ещё 14 земельных наделов, которые расположены на берегу Камы в этом же населённом пункте.

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