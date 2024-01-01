В Перми избили эксперта Торгово-промышленной палаты Антона Мальцева Он утверждает, что побои ему нанёс чемпион мира по киокушинкай Дармен Садвокасов Поделиться Твитнуть

избиение попало на камеры видеонаблюдения

Эксперта Торгово-промышленной палаты Пермского края и председателя добровольной пожарной дружины Ленинского района Перми Антона Мальцева избили на улице из-за бытового конфликта.

Врачи диагностировали у него сильное сотрясение мозга, перелом носа со смещением. Ему назначили госпитализацию и амбулаторное лечение дома в течение трёх недель.

По данным портала «В курсе.ру», мужчину избили около магазина на ул. Глеба Успенского, куда он зашёл за мороженым. Происшествие случилось ещё 10 июля.

Как рассказал сам пострадавший, в тот день он зашёл в магазин, где была очередь. В какой-то момент туда же зашла женщина и потребовала вернуть ей сдачу, которую якобы ей не вернули. Она описала продавца, однако сотрудница магазина, которая находилась в это время у кассы, не признала никого из своих коллег, а потому попросила дождаться, когда она рассчитает других посетителей.

Несмотря на это, вошедшая женщина, по словам Мальцева, продолжила скандалить. А когда он попросил её успокоиться и подождать, чтобы ей помогли, она обозвала его и вышла.

Когда мужчина оплатил товар и вышел из магазина, на него набросился неизвестный, который начал хватать его за руки, утверждая, что Мальцев якобы оскорбил его жену. Именно ей была посетительница магазина, устроившая скандал. В ходе перепалки Мальцев попытался объяснить ситуацию, но агрессор просто начал бить его. Это всё происходило на глазах двоих детей нападавшего, рассказал пострадавший.

После избиения пермяк несколько дней ходил по больницам.

«Я сразу написал заявление в полицию. Несмотря на травмы, я успел сфотографировать лицо нападавшего и номер его машины. Всё передал участковому», — объяснил Антон Мальцев.

В полиции подтвердили: заявление по инциденту зарегистрировано. Сейчас проводится проверка и назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как выяснилось позже, Мальцев сумел найти в соцсетях своего обидчика — им оказался известный спортсмен, призёр чемпионата мира по киокушинкай Дармен Садвокасов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.