На трассе в Пермском крае образовалась многокилометровая пробка Поделиться Твитнуть

фото: Иван Колобов / АиФ

В Пермском крае на трассе Нытва—Очёр, недалеко от поворота на Кудымкар, образовалась многокилометровая автомобильная пробка. Дорожный затор длиной 8 км показывает интернет-ресурс «Яндекс.Карты».

По словам водителей, причина пробки — дорожно-транспортное происшествие.

«Женщина за рулём «Москвича» въехала в фуру. Образовалась пробка в сторону Очёра», — сообщили perm.aif.ru очевидцы.

Движение затрудняют и ремонтные работы на нескольких участках дороги.

Ранее «Новый компаньон» писал, что накануне, 7 августа, автомобильная пробка длиной более 6 км образовалась из-за аварии на Западном обходе Перми в районе съезда к бывшему строительному гипермаркету Castorama. На видео, снятом очевидцем, можно было увидеть грузовик и разбитую легковую машину, стоящую перед ним. Очевидцы утверждали, что есть пострадавший.





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