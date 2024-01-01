Пассажиропоток в общественном транспорте Перми вырос на 3,7 млн человек Наибольшее количество пассажиров перевезли автобусы маршрутов №14, 27 и 77 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2024 года общественный транспорт Перми обслужил 118,4 млн пассажиров, что на 3,7 млн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Гортранс.

Наибольшее количество пассажиров зафиксировано на автобусных маршрутах №14, 27 и 77, наименьшее — на маршрутах №9, 46 и 66.

С января по июль специалисты департамента дорог и транспорта, анализируя пассажиропоток, провели более 160 изменений в расписаниях. Движение двух автобусных маршрутов (№35 и 17) было продлено.

С 1 мая запущен компенсационный маршрут №72 на время закрытия трамвайного движения в Индустриальном районе.

На шести автобусных маршрутах добавлены новые остановки, на четырех — дополнительные рейсы.

В 2024 году планируется запуск двух новых автобусных маршрутов №31 и №79 для замены маршрутных такси.

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