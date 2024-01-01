На набережной Камы в Перми сделают самую длинную фехтовальную дорожку
Акция пройдёт в День физкультурника 10 августа
В рамках празднования городского Дня физкультурника в Перми 10 августа пройдёт уникальная акция: на набережной Камы один за другим уложат 18 комплектов фехтовальных дорожек. Вместе они составят единую дорожку длиной 300 м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.
В ведомстве пояснили, что основная цель акции — популяризация фехтования. Мероприятие пройдёт под лозунгом «Самая длинная фехтовальная дорожка в мире».
На эту дорожку одновременно выйдут фехтовать более 40 спортсменов, что тоже является рекордом России.
После состязаний на дорожке будут работать несколько площадок для жителей горожан:
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