На набережной Камы в Перми сделают самую длинную фехтовальную дорожку Акция пройдёт в День физкультурника 10 августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В рамках празднования городского Дня физкультурника в Перми 10 августа пройдёт уникальная акция: на набережной Камы один за другим уложат 18 комплектов фехтовальных дорожек. Вместе они составят единую дорожку длиной 300 м. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

В ведомстве пояснили, что основная цель акции — популяризация фехтования. Мероприятие пройдёт под лозунгом «Самая длинная фехтовальная дорожка в мире».

На эту дорожку одновременно выйдут фехтовать более 40 спортсменов, что тоже является рекордом России.

После состязаний на дорожке будут работать несколько площадок для жителей горожан:

− для фехтования на шпагах и саблях, где смогут сразиться в поединках профессионалы и любители;

− для фехтования на специализированном VR-тренажёре;

− фехтовальная площадка для детей;

− площадка для всех желающих.





Акция состоится 10 августа с 11:00 до 14:00 на набережной Камы в спортивной зоне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.